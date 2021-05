Πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο στη Ρωσία: Συνελήφθη ο δράστης - «Είμαι Θεός, δεν έχω ψυχολογικά»

Τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ 21 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καζάν, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, στη Ρωσία το πρωί της Τρίτης.

«Ο τρομοκράτης συνελήφθη. Είναι 19 χρονών... δεν έχουν εντοπιστεί άλλοι συνεργοί», είπε ο πρόεδρος του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάνοφ στο Rossiya24.

Ο 19χρονος δράστης είναι ο Ilnaz Galyaviev. Ήταν απόφοιτος του σχολείου και μέχρι πρόσφατα σπούδαζε σε ένα τοπικό κολέγιο. Εισέβαλε το πρωί στο σχολείο, κρατώντας ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Στην αρχή τραυμάτισε την καθαρίστρια και τον επιστάτη και ανέβηκε έπειτα στον τρίτο όροφο για να μπει στην τάξη ενός πρώην δασκάλου του. Εκεί σκότωσε επτά μαθητές. «Δεν είχα καταλάβει ότι ήμουν Θεός αμέσως, αλλά περίπου πριν από δύο μήνες. Το καλοκαίρι άρχισε να ξυπνά μέσα μου ένα τέρας. Άρχισα να μισώ τους πάντες. Πάντα μισούσα τους πάντες αλλά άρχισα να τους μισώ περισσότερο. Μην τολμήσετε να μου αποδώσετε ψυχολογικές ή ψυχιατρικές βλακείες» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς. Ο 19χρονος είχε πάρει άδεια για οπλοφορία στις 28 Απριλίου, δύο ημέρες μετά την αποβολή του από το κολέγιο. Χρησιμοποίησε ένα όπλο Hatsan Escort PS.

«Δεν μου είπε κανείς τίποτα. Μόνος μου κατάλαβα ότι είμαι Θεός. Πρώτα το είπα στη μητέρα μου. Δεν έχω μητέρα απλά την αποκαλώ "εσύ". Δεν είναι μητέρα μου, δεν έχω γονείς» συνέχισε.

Οι δάσκαλοί του και οι συμμαθητές του περιγράφουν ένα ήσυχο παιδί που δεν συμμετείχε σε καβγάδες. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι εκκένωσαν το κτίριο, καθώς αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς και μια έκρηξη στο σχολείο. Σοκ προκάλεσε το βίντεο που έκανε τον γύρο των social media, στο οποίο φαίνονται παιδιά να πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν από τον δράστη. Τουλάχιστον δύο παιδιά σκοτώθηκαν πέφτοντας από παράθυρα του τετραώροφου κτιρίου.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV