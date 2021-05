Εκατόμβη νεκρών από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα – Εκκλήσεις για εκεχειρία – Σε Ισραήλ και Παλαιστίνη ο Δένδιας

Σε περίπου 200 ανέρχονται οι νεκροί από τους αιματηρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έχει εξαπολύει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, κι ενώ πληθαίνουν οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, από διεθνείς δρώντες.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ τα ξημερώματα της Δευτέρας, σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες πλήγματα μέσα σε μερικά λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές. Στο στόχαστρο έχουν μπει τα υπόγεια τούνελ της Χαμάς, μήκους 15 χιλιομέτρων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι βομβάρδισαν το «μετρό» της Χαμάς με την εφημερίδα «Times of Israel» να επισημαίνει ότι χτυπήθηκε τη νύχτα η γραμμή «C».

Gaza is now live .. Al-Rimal neighborhood near our house .. Destruction is everywhere. There are martyrs and wounded. #Gaza_under_attack_now pic.twitter.com/V6pmLP3nX5

«Ως μέρος της επίθεσης, περίπου 35 τρομοκρατικοί στόχοι της Χαμάς δέχτηκαν επίθεση μέσα σε 20 λεπτά», όπως αναφέρει η επίμαχη δήλωση του ισραηλινού στρατού. Στην επίθεση συμμετείχαν 54 μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία εκτόξευσαν περίπου 110 πυρομαχικά ακριβείας, χτυπώντας υπόγεια σήραγγα, μήκους 15 χιλιομέτρων.

Την ικανοποίησή του για τη στάση και τις προσπάθειες της Αιγύπτου στην αποκλιμάκωση της ισραηλινο-παλαιστινιακής κρίσης εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Παρίσι με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι. Όπως αναφέρει η αιγυπτιακή προεδρία σε ανακοίνωσή της, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τρόπους για την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου τόνισε στον Γάλλο ομόλογό του τη σταθερή του θέση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη της παύσης της βίας στην Παλαιστίνη, καθώς η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Γάζας επεκτείνεται για όγδοη ημέρα, τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα εξεύρεσης δίκαιης και ολοκληρωμένης λύσης που θα εγγυάται τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν, «τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών ώστε να σταματήσουν οι πράξεις βίας στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη», μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WAM σήμερα.

Ο σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν είπε ότι τα ΗΑΕ «στηρίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του απεσταλμένου τους στη Μέση Ανατολή, του Χαντι Αμρ» για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, τη μείωση της έντασης και τον τερματισμό της βίας, ανέφερε το πρακτορείο.

Στο μεταξύ, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του αλλά και με αξιωματούχους της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: The U.S. blocked a UN Security Council statement demanding a ceasefire between Israel and Hamas, reports @AFP.



It is the third time the U.S. has blocked a resolution. Israeli airstrikes have killed about 200 Palestinians in Gaza including 58 children. pic.twitter.com/rjybDHBRK3