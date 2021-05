Δένδιας: Η Τουρκία θέλει να αντικαταστήσει τη νομιμότητα με την παρανομία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο

Το μήνυμα πως η Ελλάδα ακολουθώντας μια εξωτερική πολιτική αρχών και προωθώντας ενεργά τις αρχές και τις αξίες του Χάρτη του ΟΗΕ, είναι η τέλεια υποψήφια για μια μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε σήμερα η Ένωση Εξωτερικής Πολιτικής και Ηνωμένων Εθνών της Αυστρίας (Foreign Policy and United Nations Association of Austria), ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «επιδιώκουμε αυτόν τον ευγενή σκοπό, για την περίοδο 2025-2026, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα, και είναι τιμή μας που είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε την υποστήριξη χωρών όπως της Αυστρίας, την οποία θα υποστηρίξουμε για τη δική της υποψηφιότητα στο ίδιο Όργανο του ΟΗΕ για την περίοδο 2027-2028».

Κατά την παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη, με θέμα τις «τρέχουσες προκλήσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική», ο κ. Δένδιας διαμήνυσε πως στόχος της Ελλάδας είναι να εδραιώσει μια νοοτροπία διάλογου, φιλίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Μια νοοτροπία που, με τη σειρά της, θα προωθήσει την τόσο πολύ αναγκαία ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος όλων των χωρών της περιοχής και των λαών της, προσέθεσε.

Ιt is not Greece that wants to isolate Turkey, it is Turkey that has isolated itself with its behavior. Greece’s aim, is to consolidate a mentality of dialogue, friendship, trust and cooperation throughout the region based on international law. https://t.co/ku2oJveuUN pic.twitter.com/HVTrKiq11u