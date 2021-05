Διπλωματικός μαραθώνιος πάνω στα χαλάσματα της Γάζας: Προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης - Επαφές Δένδια - Ο ρόλος της Ελλάδας

Έντονη διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό των πολύνεκρων βομβαρδισμών στη Γάζα αναλαμβάνουν παράγοντες της διεθνούς κοινότητας την ώρα που τα θύματα αυξάνονται συνεχώς.

Τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ προκειμένου να συμβάλουν στον τερματισμό της κλιμακούμενης βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, υπογράμμισε χθες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Πίτερ Στάνο.

Συγκεκριμένα, ο Πίτερ Στάνο ανέφερε ότι από την αρχή της κρίσης ο Ζοζέπ Μπορέλ, καθώς και κράτη-μέλη της ΕΕ σε διμερές επίπεδο, έχουν συχνές επαφές με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ηγέτες και με διπλωμάτες από γειτονικές χώρες. Ο ένας και μοναδικός στόχος των διπλωματικών αυτών επαφών είναι ο τερματισμός της βίας και η προστασία των αμάχων, ενώ οι συνομιλίες δεν εστιάζουν μόνο στην επίλυση της τρέχουσας κρίσης, αλλά και στις ριζικές της αιτίες, σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική» την κατάρρευση του κτιρίου στη Γάζα, που στέγαζε το Associated Press και το Al Jazeera, τονίζοντας ότι «το ανεξάρτητο ρεπορτάζ από τις περιοχές των συγκρούσεων είναι απολύτως απαραίτητο και η ασφάλεια των δημοσιογράφων ουσιώδης».

Την ικανοποίησή του για τη στάση και τις προσπάθειες της Αιγύπτου στην αποκλιμάκωση της ισραηλινο-παλαιστινιακής κρίσης εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Παρίσι με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι. Όπως αναφέρει η αιγυπτιακή προεδρία σε ανακοίνωσή της, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τρόπους για την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου τόνισε στον Γάλλο ομόλογό του τη σταθερή του θέση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη της παύσης της βίας στην Παλαιστίνη, καθώς η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Γάζας επεκτείνεται για όγδοη ημέρα, τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα εξεύρεσης δίκαιης και ολοκληρωμένης λύσης που θα εγγυάται τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν, «τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών ώστε να σταματήσουν οι πράξεις βίας στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη», μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WAM σήμερα.

Ο σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν είπε ότι τα ΗΑΕ «στηρίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του απεσταλμένου τους στη Μέση Ανατολή, του Χαντι Αμρ» για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, τη μείωση της έντασης και τον τερματισμό της βίας, ανέφερε το πρακτορείο.

Στο μεταξύ, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του αλλά και με αξιωματούχους της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: The U.S. blocked a UN Security Council statement demanding a ceasefire between Israel and Hamas, reports @AFP.



It is the third time the U.S. has blocked a resolution. Israeli airstrikes have killed about 200 Palestinians in Gaza including 58 children. pic.twitter.com/rjybDHBRK3