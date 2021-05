Απασφάλισαν οι Τούρκοι κατά ΗΠΑ: Απαράδεκτη η θέση για «αντισημιτικές δηλώσεις» - Δεν έχουν το ηθικό ανάστημα να κάνουν κήρυγμα

Εκνευρισμό προκάλεσε στην Τουρκία η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περί «αντισημιτικών σχολίων» από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης, Φαχρετίν Αλτούν, καταφέρθηκε εναντίον της Ουάσινγκτον, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε πως «η αμερικανική ανακοίνωση για τα σχόλια του προέδρου Ερντογάν για την ισραηλινή βία εναντίον Παλαιστινίων αμάχων είναι εντελώς απαράδεκτη. Αυτοί που δεν έχουν το θάρρος και την αξιοπρέπεια να καταδικάσουν τους φόνους παιδιών δεν έχουν το ηθικό ανάστημα να κάνουν κήρυγμα σε κανέναν».

«Η προσπάθεια να αμαυρωθεί ο αγώνας του θαρραλέου αρχηγού μας με μια αποκρουστική κατηγορία αντισημιτισμού είναι απεχθής. Είναι μια δειλή δήλωση για να αποσπαστεί η διεθνής προσοχή από τα εγκλήματα του Ισραήλ κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρός μας απλά υπέδειξε (και θα συνεχίσει να το κάνει) πως η αμερικανική κυβέρνηση είναι συνεργός στην επεκτεινόμενη κατοχή από το Ισραήλ και το καθεστώς απαρτχάιντ... όπου υπάρχει δικαιολογημένη κριτική, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του φωνάζουν για αντισημιτισμό, για να τραβήξουν την προσοχή από την κατοχή, τη βία, το καθεστώς απαρτχάιντ και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι κουραστικό και έχει παλιώσει, μα δεν θα μας σταματήσει από το να δείχνουμε τους καταπιεστές. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί κανείς τη σιωπή, τη συνέργεια και ακόμη και την ενθάρρυνση της υπάρχουσας αμερικανικής κυβέρνησης στις ισραηλινές ενέργειες υπό το πρόσχημα της “αυτοάμυνας”. Το να προσπαθούν να συνδέσουν τον ηγέτη μας Ερντογάν με αντισημιτισμό είναι ξεκάθαρο σύμπτωμα ένοχης συνείδησης. Έχουμε καλέσει και θα συνεχίσουμε να καλούμε τη διεθνή κοινότητα και αυτούς με καθαρή συνείδηση να αντιδράσουν στην κατοχή από το Ισραήλ και τις επιθέσεις σε αθώους αμάχους. Αυτοί που δεν έχουν το θάρρος να εγκαλέσουν το Ισραήλ είναι οι πραγματικοί υποκινητές της βίας».

Συνεχίζοντας, ο Αλτούν κατηγόρησε εκ νέου το Ισραήλ για απαρτχάιντ και καταπίεση στις κατεχόμενες περιοχές, καθώς και για υποκρισία. Επίσης, πρόσθεσε πως «το να μιλάς για έναν Ισραηλινό πρωθυπουργό που εξέφραζε την ικανοποίησή του για τους φόνους μουσουλμάνων δεν είναι αντισημιτισμός. Είναι η ατυχής πραγματικότητα του τρόπου σκέψης κάποιων Ισραηλινών ηγετών. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει με συνέπεια αποδοκιμάσει τον αντισημιτισμό καθώς και την ισλαμοφοβία και την ξενοφοβία, ενώ αντιτίθεται στις διώξεις Παλαιστινίων από το Ισραήλ. Συμπαραστεκόμαστε στην Παλαιστίνη» κατέληξε.

