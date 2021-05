Λωρίδα της Γάζας – Μπαίντεν σε Νετανιάχου: Αναμένω άμεση αποκλιμάκωση - Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο

Την άμεση αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, προς την κατεύθυνση μιας εκεχειρίας, αναμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως ανέφερε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος και έρχεται ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως πράγματι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο εκεχειρίας. «Οι δύο ηγέτες είχαν μια λεπτομερή συνομιλία σχετικά με την εξέλιξη των γεγονότων στη Γάζα, την πρόοδο του Ισραήλ στο να υποβαθμίσει τις ικανότητες της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων και τις τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες από τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Tύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιερ.

«Ο πρόεδρος ανέφερε στον πρωθυπουργό ότι αναμένει μια σημαντική αποκλιμάκωση σήμερα προς μια εκεχειρία», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Tύπου σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία. Ήταν η τέταρτη τηλεφωνική συνδιάλεξη, την τελευταία εβδομάδα, μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

BREAKING: Biden spoke on the phone to Netanyahu and told him he "expected to see a significant de-escalation on a path for a ceasefire in Gaza, the White House said

Την ίδια στιγμή, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στόχους στον Λίβανο έπειτα από ρίψη ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο σε κάθε μέτωπο» διαμηνύουν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

4 rockets were just fired from Lebanon at northern Israel, 1 of which was intercepted by the Iron Dome.



In response, IDF artillery forces are striking a number of targets in Lebanon.



We are prepared for any scenario on any front.