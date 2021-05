Μεσανατολικό: Το Ισραήλ καταστρέφει το «μετρό» της Χαμάς - Βίντεο από τους βομβαρδισμούς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι «κατέστρεψε» ένα εκτεταμένο σύστημα τούνελ της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη κατέστρεψαν περισσότερα από 90 χιλιόμετρα τούνελ, τα οποία αποτελούν ένα υπόγειο σύστημα γνωστό με το όνομα Μετρό το οποίο χαρακτηρίζεται και ως «πόλη κάτω από την πόλη».

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιθέσεις από αέρος και οι βομβαρδισμοί του πυροβολικού συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύκτας, πλήττοντας διάφορους στόχους, ανάμεσά τους το σπίτι του διοικητή της Χαμάς Χαν Γιούνις, ένα εργοστάσιο κατασκευής όπλων της παλαιστινιακής οργάνωσης και εκτοξευτήρες ρουκετών.

Latest updates: May 20



Israel continued to pound #Gaza with airstrikes early on Thursday as PM Netanyahu defied US calls for a de-escalation.



Follow this thread for the latest https://t.co/hagOZm2mMW ⤵️ pic.twitter.com/dtLcHfUtjB — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 20, 2021

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι οι υπόγειες αυτές σήραγγες αυτά κατασκευάστηκαν σε διάστημα πέντε ετών και μέσω αυτών η Χαμάς μετέφερε πυρομαχικά, τρόφιμα και μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας.

See it with your own eyes: Hamas turned a civilian structure in Gaza into a rocket launch site ready to fire rockets at Israel.



Under intl. law, a civilian structure used for military purposes is a legitimate military target.



We gave civilians time to evacuate, and then... pic.twitter.com/YJmPMv5Hnr — Israel Defense Forces (@IDF) May 19, 2021

Η Γαλλία κατέθεσε σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - «Όχι» από τις ΗΠΑ

Η αποστολή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε χθες πως η Ουάσινγκτον «δεν θα υποστηρίξει» ενέργειες οι οποίες «πιστεύουμε πως υπονομεύουν τις προσπάθειες για να αποκλιμακωθεί» η βία μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, ερωτηθείσα χθες Τετάρτη σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταρτίστηκε από τη Γαλλία.

Η γαλλική αποστολή διένειμε το κείμενο στα υπόλοιπα 14 μέλη του ΣΑ νωρίτερα χθες.

Το κείμενο απαιτεί να υπάρξει άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών, ενώ καταδικάζει τις «εκτοξεύσεις πυραύλων αδιακρίτως εναντίον περιοχών όπου ζουν άμαχοι», χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στη μία ή στην άλλη πλευρά. Καλεί να προστατευθούν οι άμαχοι και να ξαναρχίσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίλυση του Μεσανατολικού στη βάση των δύο κρατών.

Οι Παλαιστίνιοι οραματίζονται την απόκτηση ανεξάρτητου κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι ελπίζει το 15μελές ΣΑ να διεξαγάγει ψηφοφορία το συντομότερο δυνατόν. Για να εγκριθεί οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται να εξασφαλίσει εννέα ψήφους και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία).

Οι ΗΠΑ παραδοσιακά προστατεύουν το Ισραήλ, στενό σύμμαχό τους, στον ΟΗΕ. Η αμερικανίδα πρεσβεύτρια Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ είπε στους ομολόγους της την Τρίτη πως μια «δημόσια τοποθέτηση αυτή τη στιγμή» από το ΣΑ δεν θα συνέβαλε να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής αποστολής απάντησε σε ερώτηση για τη γαλλική πρωτοβουλία πως η θέση της Ουάσινγκτον δεν έχει αλλάξει.

«Έχουμε πει με σαφήνεια και συνέπεια ότι επικεντρωνόμαστε σε εντατικές διπλωματικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη για να τερματιστεί η βία και δεν θα υποστηρίξουμε ενέργειες που πιστεύουμε ότι θα υπονόμευαν τις προσπάθειες να υπάρξει αποκλιμάκωση».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει την επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον παρότρυνε να επιδιώξει «αποκλιμάκωση» έπειτα από 10 ημέρες αιματηρών εχθροπραξιών.

Γάλλοι διπλωμάτες, που εξήγησαν πως αποφασίστηκε να κατατεθεί το σχέδιο απόφασης μετά την εναντίωση των ΗΠΑ στο να δημοσιοποιηθεί έστω μια ανακοίνωση του ΣΑ, πιστεύουν ότι εάν καρποφορήσει να αυξήσει την πίεση στα μέρη.

Με την άποψη αυτή συμφωνεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. «Θεωρούμε ότι η ενωμένη, ισχυρή φωνή του Συμβουλίου έχει βάρος, όχι μόνο σε αυτή την κρίση, αλλά και σε άλλες ένοπλες συρράξεις», εξήγησε εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα.

Εκεχειρία με Ισραήλ εντός 48ωρου αναμένει η Χαμάς

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε χθες το βράδυ ότι αναμένει το Ισραήλ και οι ένοπλες οργανώσεις της Λωρίδας της Γάζας να καταλήξουν «μέσα στις επόμενες δύο μέρες» σε συμφωνία για εκεχειρία, για την διακοπή των εχθροπραξιών.

«Πιστεύω ότι οι εν εξελίξει προσπάθειες για μια κατάπαυση του πυρός θα πετύχουν», ανέφερε ο ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρτζούκ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο al-Mayadeen. «Αναμένω μια εκεχειρία εντός των επόμενων δύο ημερών και η εκεχειρία θα είναι βάσει αμοιβαίας συμφωνίας», είπε.