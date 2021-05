Αναστάτωση στην Τουρκία: Νέες «μυστήριες» επιθέσεις με drones σε στρατιωτικές βάσεις

Τέσσερις νέες επιθέσεις με drones πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας, μόλις δύο ημέρες μετά την επίθεση στη μεγάλη βάση του Ντιγιάρμπακιρ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη, οι τρεις επιθέσεις έγιναν στην πόλη Μπατμάν και η άλλη μία στην πόλη Σιρνάκ, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ζημιές ή τραυματισμοί.

Όπως και στην προηγούμενη επίθεση, έτσι και σε αυτές μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό από πού απογειώθηκαν τα drones, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη κάποια οργάνωση.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Τουρκία, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε επίθεση με drones στη μεγάλη αεροπορική βάση του Ντιγιάρμπακιρ.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, η επίθεση σημειώθηκε στις 00:30 από δύο drones και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές. Σύμφωνα με βίντεο, ωστόσο, ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού επιβεβαίωσε την είδηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, ανέφερε πως η επίθεση απετράπη και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Έγινε προσπάθεια επίθεσης σε στρατιωτική βάση στο Ντιγιάρμπακιρ με δύο drones, που εξουδετερώθηκαν. Δεν υπάρχει τραυματισμός» έγραψε στο Twitter ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μετά την επίθεση, αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας τόσο στην εν λόγω αεροπορική βάση όσο και στις υπόλοιπες που υπάρχουν στη χώρα.

