Τρομακτική έκρηξη ηφαιστείου στο Κονγκό - Πανικός στους κατοίκους, φεύγουν άρον-άρον - Συγκλονιστικές εικόνες (Βίντεο και φωτογραφίες)

Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο, κοντά στην πόλη Γκόμα, στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, εξερράγη σήμερα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους προσπαθούν να φύγουν στη γειτονική Ρουάντα για να προστατευθούν.

Κόκκινες λάμψεις διακρίνονται από τον κρατήρα του ηφαιστείου και μια έντονη οσμή θείου έχει απλωθεί στην πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κίβου. Προς το παρόν δεν διακρίνεται κάποια ροή λάβας, ούτε έχει γίνει αισθητή κάποια σεισμική δόνηση. Όμως στην Γκόμα κυριάρχησε πανικός και πολλοί κάτοικοι έτρεξαν να γυρίσουν στα σπίτια τους, βλέποντας με ανησυχία τον κρατήρα και τον ουρανό, στα βόρεια, να έχει βαφτεί κόκκινος.

«Ο ουρανός είναι κόκκινος. Υπάρχει έντονη οσμή. Βλέπουμε από μακριά τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από το βουνό. Αλλά δεν υπάρχουν δονήσεις. Ούτε οι σειρήνες ήχησαν μέχρι τώρα», είπε μια κάτοικος, η Καρίν Μπαλά.

