Τραγωδία στην Ιταλία: Πτώση καμπίνας τελεφερίκ κοντά σε λίμνη - 14 οι νεκροί - Υπέκυψε στα τραύματά του ένα 9χρονο παιδί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί εννέα ετών που υπέκυψε στα τραυματά του, έχασαν τη ζωή τους από πτώση καμπίνας τελεφερίκ, σε μικρή απόσταση από την λίμνη Ματζιόρε, στην βορειοδυτική Ιταλία. Ένα παιδί πέντε ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται, σε κρίσιμη κατάσταση, σε νοσοκομείο του Τορίνο.

#BREAKING: Deaths and injuries reported following cable car accident in northern Italy's Piedmont region https://t.co/rV2qxUIIbb