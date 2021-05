Κατακραυγή για την «κρατική αεροπειρατεία» - Συνελήφθη ακτιβιστής - ΝΑΤΟ και ΕΕ στριμώχνουν τον Λουκασένκο

Την έντονη κατακραυγή της Ευρώπης προκάλεσε η πρόεδρος της Λιθουανίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, που διέταξε μια πτήση της Ryanair από Αθήνα - στην οποία επέβαινε ένας σημαντικός μπλόγκερ- ακτιβιστής που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση και κατευθυνόταν στη Λιθουανία - να προσγειωθεί στο Μινσκ, και τον συνέλαβε κατά την αφίξή του. Στην πτήση επέβαιναν 171 επιβάτες, που έπειτα από πολύωρη ταλαιπωρία, έφθασαν στο Βίλνιους. Το θέμα θα φθάσει μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, ενώ το ΝΑΤΟ ζήτησε «διεθνή έρευνα».

Την άμεση απελευθέρωση του ακτιβιστή Ρομάν Προτασέβιτς ζήτησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανακοίνωσή του, ενώ τονίζει ότι «το περιστατικό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες».

Ειδικότερα, ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει: «Καταδικάζω με τον πιο ισχυρό τρόπο την αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας, στις 23 Μαΐου 2021 και την αναφερόμενη κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς.Καλώ τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως τον κρατούμενο επιβάτη και να εγγυηθούν πλήρως τα δικαιώματά του».

«Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν αύριο (Δευτέρα) αυτό το άνευ προηγουμένου περιστατικό κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» προσθέτει.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι «το περιστατικό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του κ. Μισέλ, ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα θέσει το θέμα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.

Το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «σοβαρό και επικίνδυνο συμβάν» την αναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους της Ryanair στο αεροδρόμιο του Μινσκ, τονίζοντας ότι απαιτείται διεθνής έρευνα για το επεισόδιο αυτό.

«Οι λευκορωσικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος και όλων των επιβατών στο Βίλνιους», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

«Παρακολουθούμε στενά την εξαναγκαστική προσγείωση στη Λευκορωσία του αεροπλάνου της Ryanair που πετούσε από την Αθήνα για το Βίλνιους και την καταγγελόμενη κράτηση του αντιπολιτευόμενου Ρομάν Προτασέβιτς», πρόσθεσε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» του για την κατά τα φαινόμενα εξαναγκαστική προσγείωση ενός αεροπλάνου της εταιρείας Ryanair στη Λευκορωσία.

Σε ανάρτηση στο Twitter ο ICAO αναφέρει ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να παραβιάζει τη Σύμβαση του Σικάγο για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, του 1944, με την εφαρμογή της οποίας είναι επιφορτισμένη αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ που εδρεύει στο Μόντρεαλ.

Η Σύμβαση του Σικάγο έχει ως στόχο την προώθηση της ειρηνικής χρήσης της πολιτικής αεροπορίας.

Από την ελληνική πελυρά, δριμεία αντίδραση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απόφαση της ηγεσίας της Λευκορωσίας να διατάξει την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Αθήνα - Βίλνιους στο Μινσκ, προκειμένου να συλλάβει δημοσιογράφο, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στην ανάρτηση του στο twitter:

«Η αναγκαστική προσγείωση ενός επιβατικού αεροπλάνου, προκειμένου να τεθεί υπό κράτηση ένας δημοσιογράφος είναι μία άνευ προηγουμένου σοκαριστική ενέργεια. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη να κλιμακωθεί η πίεση στη Λευκορωσία. Αρκετά».

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.