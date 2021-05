Στη Σύνοδο Κορυφής η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair – Έρχονται κυρώσεις σε Λουκασένκο

Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής θα θέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «το ζήτημα της αναγκαστικής προσγείωσης της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ», όπως αναφέρει ο εκπρόσωπός του, Μπάρεντ Λέιντς και προσθέτει ότι «οι συνέπειες και οι πιθανές κυρώσεις θα συζητηθούν με την ευκαιρία αυτή».

Update on #EUCO @eucopresident will put tomorrow the question of the forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



Consequences and possible sanctions will be discussed at this occasion.