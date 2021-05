Γιατί η χειραψία της Kαμάλα Χάρις με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας έγινε viral – Το… λάθος (βίντεο)

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο η κίνηση της Καμάλα Χάρις να σκουπίζει το χέρι της στα ρούχα της λίγο μετά την χειραψία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μουν Τζε - Ιν κατά την διάρκεια της συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορήθηκε από τους χρήστες των social media για «προσβλητική» και «ενοχλητική» συμπεριφορά, παρόλο που η κίνηση μπορεί να ήταν και τυχαία. Η Καμάλα Χάρις μέσω του λογαριασμού της στο twitter αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές ασχολήθηκαν με τα ζητήματα της παγκόσμιας υγείας, τη Βόρεια Κορέα και τη μετανάστευση από χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που αναρτήθηκαν, καταδικάζοντας την στάση της, ήταν δεκάδες. «Πώς μπορείτε να το κάνετε γνωρίζοντας ότι οι κάμερες καταγράφουν κάθε σας κίνηση;», έγραψε ένας χρήστης του twitter. «Αν ένας Ρεπουμπλικάνος έκανε κάτι ανάλογο, θα είχε χαρακτηριστεί ρατσιστής», σχολίασε ένας άλλος.

#KamalaHarris (who is apparently doing most of #JoeBiden’s job) insults #SouthKorean President by wiping her hand off after shaking his hand. How can you do that knowing cameras are recording your every move? #moonjaein #southkorea #kamala #comeonman pic.twitter.com/w81ddravAE