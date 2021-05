Λευκορωσία: Λήξη συναγερμού για το αεροπλάνο της Lufthansa - Γιατί δεν το άφηναν να απογειωθεί

Απογειώθηκε τελικά η πτήση της Lufthansa, από το αεροδρόμιο του Μινσκ, με τις αρχές της Λευκορωσίας να απαγορεύουν προσωρινά -για λόγους ασφαλείας- την επιβίβαση στο αεροσκάφος.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να είχαν πληροφορία για πιθανή τρομοκρατική επίθεση, με το Γαλλικό Πρακτορείο να μεταδίδει πως η πτήση αναχώρησε κανονικά με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Νωρίτερα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti ανέφερε ότι υπήρξε απειλή για βόμβα, η οποία ελήφθη μέσω μέιλ.

Το νέο αυτό θρίλερ σημειώθηκε μία ημέρα μέτα την αεροπειρατεία και τη σύλληψη του αντικαθεστωτικού δημοσιογράφιο Ρομάν Προτάσεβιτς.

All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection.

The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service#Belarus via @Belsat_Eng