Λευκορωσία: Βίντεο με «ομολογία» Προτασέβιτς μετέδωσε το καθεστώς Λουκασένκο - Τι είπε η μητέρα του

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο 26χρονος Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή από το λευκορωσικό καθεστώς, μετά την κρατική αεροπειρατεία του Μινσκ στο αεροσκάφος της Ryanair, που εκτελούσε την πτήση Αθήνα- Βίλνιους.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του δικτύου NEXTA, ο δημοσιογράφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η μητέρα του ενημέρωσε τους συνάδελφους του ότι νοσηλεύεται με πρόβλημα στην καρδιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Προτάσεβιτς ήταν σε κατάσταση πανικού όταν έγινε γνωστό ότι το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στο Μινσκ.

Ωστόσο, το Μινσκ διαψεύδει τις πληροφορίες περί νοσηλείας του 26χρονου, λέγοντας πως κρατείται σε φυλακή του Μινσκ. Μάλιστα, πάνω από 24 ώρες μετά το θρίλερ στον αέρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας δημοσίευσε βίντεο με τον Προτασέβιτςνα κάνει δήλωση σε κάμερα και να… ομολογεί ότι διοργάνωσε διαδηλώσεις. Αναφέρει μάλιστα ότι οι αρχές του συμπεριφέρθηκαν «σωστά και σύμφωνα με τον νόμο». Το υπουργείο πρόσθεσε πως ο Προτασέβιτς δεν έχει παραπονεθεί για προβλήματα υγείας

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD