Πέθανε ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ - Ήταν ο πρώτος άνδρας στον κόσμο που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού

Από τη ζωή έφυγε, στα 81 του χρόνια, ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο δεύτερος άνθρωπος και ο πρώτος άνδρας που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού στον κόσμο. Ο 81χρονος άνδρας εμβολιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την 91χρονη Μάργκαρετ Κίναν και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού με το εμβόλιο Pfizer.

Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ πέθανε στο ίδιο νοσοκομείο όπου εμβολιάστηκε, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια ενώ την περίοδο του εμβολιασμού του ήταν ασθενής σε πτέρυγα του νοσοκομείου και όταν είχε λάβει την πρώτη δόση είχε πει ότι αισθάνεται φανταστικά.

Ο εμβολιασμός του είχε γίνει αφορμή να συγκρίνουν τον 81χρονο άνδρα με τον συνονόματό του τον μεγαλύτερο δραματουργό και ποιητή της Αγγλίας Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Στράτφορντ-Απόν-Έιβον, μόλις 32 χιλιόμετρα μακριά από το Κόβεντρι. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου είχαν κάνει λόγο για το "Το Ημέρωμα της Γρίπης" από τη γνωστή κωμωδία "Το Ημέρωμα της Στρίγκλας", ενώ κάποιοι απορούσαν αν η Μάργκαρετ Κίναν ήταν η ασθενής 1Α που εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 στη Βρετανία, τότε ο Σαίξπηρ ήταν ο ασθενής "2B or not 2B?", από τον διάσημο μονόλογο του Άμλετ "To be or not to be" (Nα ζει κανείς ή να μη ζει).

Η σύμβουλος του Κόβεντρι, και φίλη του Σαίξπηρ είπε ότι ο άνδρας πέθανε την Πέμπτη και πρόσθεσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να τον τιμήσουμε είναι να κάνουμε το εμβόλιο. Είχε εργαστεί στη Rolls Royce και ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Allesley για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τους δύο ενήλικους γιους τους και εγγόνια.

Να σημειωθεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που άρχισε να χρησιμοποιεί το εμβόλιο Pfizer, αφού οι ρυθμιστικές Αρχές ενέκριναν τη χρήση του.