Λευκορωσία: Σε διαβόητη φυλακή η σύντροφος του Προτάσεβιτς - «Ομολόγησε» για τις διαδηλώσεις, ανησυχούν οι γονείς της

Στην «ομολογία» ότι ενορχήστρωσε τις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, το 2020 στο Μινσκ, προχώρησε μέσω βίντεο, που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας η 23χρονη Ρωσίδα, Σοφία Σαπέγκα, σύντροφος του Ρομάν Πετράσεβιτς , η οποία θα βρίσκεται κρατούμενη για δύο μήνες σε φυλακή της KGB, μετά από την σύλληψή της κατά την «κρατική αεροπειρατεία».

Η νεαρή κοπέλα είχε συλληφθεί και στο παρελθόν με την κατηγορία υποκίνησης μαζικών ταραχών, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Λουκασένκο επιχειρεί τη φίμωση των δημοσιογράφων και έχει περάσει νόμο για απαγόρευση διαδηλώσεων, που θεωρούνται παράνομες.

One of pro-governmental channels posted a video of Sofia Sapega, Roman Protasevich’s girlfriend.



She states that she's an administrator of a Telegram channel that publishes personal data of law enforcement officers.



Via @tutby