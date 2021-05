Παραδοχή- σοκ από Φάουτσι: Οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν για 5 χρόνια το εργαστήριο της Ουχάν

Σε μια ομολογία- βόμβα προχώρησε ο κορυφαίος αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα υγείας παραδέχτηκε στους Αμερικανούς νομοθέτες πως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ χρηματοδότησε με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι κορωναϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

Τα 600.000 δολάρια της δωρεάς της ΝIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) δηλαδή της αμερικανικής κρατικής οντότητας που διερευνά και καθορίζει μέτρα για τις μολυσματικές ασθένειες, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Φάουτσι, διοχετεύθηκαν σε ένα γκρουπ ονόματι EcoHealth Alliance, το οποίο με τη σειρά του πλήρωσε το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν για μια «ήπια συνεργασία με πολύ αξιοσέβαστους κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι είναι παγκόσμιες αυθεντίες στον κορωναϊό» προκειμένουν να εξεταστεί το ρίσκο μετάδοσης του κοροναϊού των νυχτερίδων στον άνθρωπο.

