Μπάιντεν σε CIA: Βρείτε αν ο κορωνοϊός ξέφυγε από εργαστήριο

Προθεσμία 90 ημερών για την υποβολή έκθεσης για την προέλευση του νέου κορωνοϊού έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Μπάιντεν κάλεσε τις υπηρεσίες να «διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους» ώστε να καταλήξουν σε μια εξήγηση για την προέλευση του SARS-CoV-2.

Αν και πολλοί ειδικοί απέρριπταν εδώ και καιρό τη θεωρία ότι ο κορωνοϊός προήλθε από κάποιο ατύχημα σε εργαστήριο της πόλης Ουχάν, της Κίνας, η υπόθεση αυτή επανήλθε και πάλι το τελευταίο διάστημα.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους εταίρους τους σε όλον τον κόσμο για να ασκήσουν πιέσεις στην Κίνα ώστε να συμμετάσχει σε μια πλήρη, διαφανή και στηριγμένη σε αποδείξεις διεθνή έρευνα», τόνισε ο Μπάιντεν στην ανακοίνωσή του, χωρίς να παραλείπει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση που κρατά το Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι διχασμένες σε ό,τι αφορά την προέλευση του νέου κορωνοϊού, αν δηλαδή προήλθε από την επαφή ανθρώπων με κάποιο μολυσμένο ζώο ή από ατύχημα σε εργαστήριο.

«Ζήτησα από την Κοινότητα των Υπηρεσιών Πληροφοριών να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για να συλλέξει και να αναλύσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας φέρουν πιο κοντά σε ένα οριστικό συμπέρασμα και να μου αναφέρουν σε 90 ημέρες», τονίζει στην ανακοίνωσή του.

Τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας της Ουχάν (WIV) στην Κίνα ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2019 έχοντας συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, μήνες προτού οι κινεζικές Αρχές αποκαλύψουν το ξέσπασμα της επιδημίας Covid-19, ανέφερε σε χθεσινό της άρθρο η Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη έκθεση των υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η εφημερίδα επεσήμανε ότι η έκθεση αυτή -που προσφέρει νέες λεπτομέρειες για τον αριθμό των ερευνητών που ζήτησαν ιατρική βοήθεια, τον χρόνο της ασθένειάς τους και τις επισκέψεις τους σε νοσοκομεία- πιθανόν να δώσει περισσότερο βάρος στις εκκλήσεις για τη διενέργεια ευρύτερης έρευνας για το αν ο ιός SARS-CoV-2 ενδέχεται να διέρρευσε από εργαστήριο.

Η WSJ ανέφερε στο άρθρο της ότι νυν και πρώην αξιωματούχοι που έχουν γνώση των πληροφοριών που αφορούν τους ερευνητές του ινστιτούτου της Ουχάν εξέφρασαν διάφορες απόψεις για την ισχύ των στοιχείων που παρουσιάζονται στην έκθεση, με ένα μη κατονομαζόμενο πρόσωπο να δηλώνει ότι χρειάζεται «περαιτέρω έρευνα και επιβεβαίωση».

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα υγείας Άντονι Φάουτσι, παραδέχτηκε στους Αμερικανούς νομοθέτες πως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ χρηματοδότησε με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι κορωναϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

