Ιταλία: Συγκινούν τα πρώτα λόγια του 5χρονου που επέζησε από την τραγωδία του τελεφερίκ - «Πού είναι οι γονείς μου;»

Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια του 5χρονου Εϊτάν, του μοναδικού επιζώντα από το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ που σημειώθηκε πριν από μία εβδομάδα στην Ιταλία. Ο 5χρονος με το που ξύπνησε από το κώμα, άρχισε να αναζητά τους γονείς του, οι οποίοι είναι... νεκροί.

«Πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς;» είναι τα πρώτα λόγια του Εϊτάν, που νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο του και δεν γνωρίζει πως έχασε τους γονείς του.

Νεκροί είναι και ο μικρότερος αδελφός του και οι παππούδες του, ενώ συνολικά στο τραγικό δυχτύχημα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι.

Το γενναίο αγόρι παραμένει στην εντατική, αλλά τώρα αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, αν και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία.

