Με ελληνικό «άρωμα» ο γάμος του Τζόνσον: Νυφικό Έλληνα σχεδιαστή επέλεξε η Σίμοντς

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία από τον... μυστικό γάμο του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και της Κάρι Σίμοντς, στην οποία ο ένας κοιτούν τον άλλον στα μάτια!

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια μικρή τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ το Σάββατο, με καλεσμένους μόλις 30 άτομα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Πρωθυπουργικού γραφείου. Την προηγούμενη ημέρα την είδηση είχαν μεταδώσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Πρωθυπουργός και η κα Σίμοντς παντρεύτηκαν χθες το απόγευμα σε μια μικρή τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «Το ζευγάρι θα γιορτάσει τον γάμο του με συγγενείς και φίλους το επόμενο καλοκαίρι».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κάρι Σίμοντς επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό Έλληνα σχεδιαστή με ανάγλυφα λουλούδια, και ένα στεφάνι στο κεφάλι της, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα μπούκλες. Ο Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι και μπλε γραβάτα.

Όπως αναφέρει η Dailymail, το νυφικό είναι του οίκου Costarellos και κοστίζει 2.870 λίρες. Ιδρυτής και σχεδιαστής είναι ο Χρήστος Κωσταρέλλος. Άνοιξε το πρώτο κατάστημά του στην Ελλάδα το 1998 και πάντα τα νυφικά του ήταν έργα τέχνης, καθώς δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες. Ο γνωστός σχεδιαστής το 2000 άνοιξε δύο ακόμη ατελιέ.

Τα νυφικά του και ρούχα διατίθενται σε πάνω από 50 σημεία πώλησης σε όλον τον κόσμο όπως τα Harrods, Moda Operandi και Harvey Nichols. Όλα τα ρούχα του είναι εμπνευσμένα από το πνεύμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και οι δημιουργίες του, έχουν μια αέρινη κίνηση που κολακεύει τη γυναικεία κομψότητα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Τζέιμς Κλέβερλι, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter μια πιο ξέγνοιαστη φωτογραφία του ζευγαριού. Η νύφη είναι ξυπόλυτη στο γρασίδι και αγκαλιάζει τον σύζυγό της, ο οποίος έχει σηκωμένα τα μανίκια του πουκαμίσου του.

Huge congratulations to @carriesymonds and @BorisJohnson on their wedding.



🥂 pic.twitter.com/qEKrAKFBRR