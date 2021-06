Καμπανάκι από επιστήμονα των ΗΠΑ: Αν δεν βρούμε την προέλευση του κορωνοϊού θα υπάρξει και covid-26 και covid-32

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ένας ακόμα επιστήμονες τονίζοντας πως είναι απαραίτητη η πλήρης διερεύνηση της προέλευσης του κορωνοϊού, λέγοντας ότι διακυβεύεται το μέλλον της δημόσιας υγείας. «Θα υπάρξει covid-26 και covid-32, εκτός εάν καταλάβουμε πλήρως την προέλευση του covid-19», δήλωσε ο Peter Hotez, καθηγητής παιδιατρικής και μοριακής ιολογίας και μικροβιολογίας στο Baylor College of Medicine στο Χιούστον των ΗΠΑ. Ο καθηγητής είναι ένα από τους κορυφαίους ειδικούς στον κορωνοϊό, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Μιλώντας στο "Meet The Press" του NBC News τόνισε ότι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πώς προέκυψε ο κορωνοϊός είναι απολύτως απαραίτητη για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών.

Μία νέα μελέτη που τάραξε τα νερά υποστηρίζει ότι Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν τον κορωνοϊό σε ένα εργαστήριο στην Γουχάν και στη συνέχεια προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους, κατασκευάζοντας νέες μορφές του ιού ώστε να μοιάζει ότι προήλθε και εξελίχθηκε από τις νυχτερίδες. Οι συγγραφείς της μελέτης είναι ο Βρετανός καθηγητής, Angus Dalgleish, και ο Νορβηγός καθηγητής Dr. Birger Sørensen.

Οι δυο ερευνητές περιγράφουν ότι έχουν «εκ πρώτης όψεως αποδείξεις ρετρό-μηχανικής στην Κίνα» εδώ και έναν χρόνο, αλλά αγνοήθηκαν από ακαδημαϊκούς και μεγάλα περιοδικά. Οι συγκλονιστικοί ισχυρισμοί στη μελέτη περιλαμβάνουν κατηγορίες για «σκόπιμη καταστροφή, απόκρυψη ή μόλυνση δεδομένων» σε κινεζικά εργαστήρια, και σημειώνει τη σιωπή και την εξαφάνιση επιστημόνων, που μίλησαν, στην κομμουνιστική χώρα. Το άρθρο του περιοδικού, το οποίο αποκτήθηκε αποκλειστικά από το DailyMail.com και πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να προκαλέσει αναταραχή μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, καθώς η πλειοψηφία των ειδικών αρνήθηκε μέχρι πρόσφατα ότι η προέλευση του COVID-19 ήταν κάτι διαφορετικό από μια φυσική μόλυνση που μεταφέρεται από ζώα σε ανθρώπους. Και ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε την CIA να επανεξετάσει πώς προήλθε ο ιός, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας εργαστηριακού ατυχήματος.

Ο Hotez, ωστόσο, είπε ότι η συγκέντρωση πληροφοριών μόνο από τις ειδικές υπηρεσίες όπως είναι η CIA, δεν είναι αρκετή. «Είμαι προσωπικά της άποψης ότι εκμεταλλευτήκαμε τις υπηρεσίες πληροφοριών όσο μπορούσαμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μια έρευνα επιδημίας, μια ομάδα ειδικών επιστημόνων, λοιμωξιολόγων, επιδημιολόγων και άλλων ειδικών να πάει στο σημείο» ανέφερε σημειώνοντας ότι στην ιδανική περίπτωση θα ήταν μια επιχείρηση έξι έως 12 μηνών στη Γουχάν, στην επαρχία Χουμπέι, με επιστήμονες να συλλέγουν εκτεταμένα δείγματα από το περιβάλλον, από τα ζώα, τις νυχτερίδες, τους ανθρώπους, αλλά και άλλες αποδείξεις, ώστε να βρεθεί η προέλευση του κορωνοϊού. "Δεν είναι θέμα μόνο της Κίνας αλλά και όλου του πλανήτη" είπε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι θα είναι δύσκολο να δεχθεί η Κίνα να δώσει άδεια σε μια τέτοια ομάδα και θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι προς το συμφέρον και της ίδιας της χώρας. "Δύο μεγάλες επιδημίες προήλθαν από την Κίνα" δήλωσε χαρακτηριστικά.

