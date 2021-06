Στο φως xιλιάδες e-mails με συνομιλίες του Φάουτσι για τον κορωνοϊό - Τα μηνύματα που αντάλλαξε για την προέλευση του ιού

Περισσότερες από 3.200 σελίδες e-mails από συνομιλίες του κορυφαίου Aμερικανού επιδημιολόγου Άντονι Φάουτσι κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού με μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, πρώην συναδέλφους, παλιούς φίλους, δημοσιογράφους, παραγωγούς, διασημότητες και απλούς πολίτες δημοσίευσε το BuzzFeed.

H ηλεκτρονική αλληλογραφία αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020 και η Washington Post δημοσίευσε αποσπάσματα από περισσότερες από 860 σελίδες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020. Το CNN έλαβε επίσης πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Φεβρουάριο.

BuzzFeed News: Thousands of pages of communications obtained by BuzzFeed News show how Fauci tried to keep Americans calm and develop an effective strategy despite conflicts with Trump’s administration. https://t.co/5U9qRJbbL5 pic.twitter.com/wbsuDil7Uc

Εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με το CNN, η απλότητα των απαντήσεων τοu Φάουτσι. Απαντώντας σε έναν δημοσιογράφο τον Φεβρουάριο, γράφει: «Είμαι πραγματικά κουρασμένος. Δεν κοιμάμαι πολύ αυτές τις μέρες».

Με την εξάπλωση της πανδημίας δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να έρθουν ερωτήσεις στα εισερχόμενά του, συχνά από ειδησεογραφικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο και ραδιοφωνικές εκπομπές που ζητούσαν αρκετά λεπτά από το χρόνο του για συνέντευξη.

Ο Διευθυντής Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας Φράνσις Κόλινς, αφεντικό του Φάουτσι, επισύναψε μια σύντομη υπενθύμιση στο τέλος του e-mail του στον Φάουτσι: «Κοιμηθειτε και λίγο!»

Σε συνέντευξη με τον Wolf Blitzer του CNN τον Ιούνιο, ο Φάουτσι χαρακτήρισε το έργο «εξαντλητικό».

«Είμαι χρόνια κουρασμένος, δεν κοιμάμαι πολύ», είπε. «Ενημερώνω συνεχώς, μιλάω, κάνω πράγματα, ελπίζω να βγάζω το σωστό σκοπό έξω».

Μετά από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 1ης Μαρτίου από ψυχολόγο που εξέφρασε ανησυχία για το αν λογοκρίθηκε ο Φάουτσι, απάντησε: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν λογοκρίνομαι».

Σύμφωνα με το RT, o Φαούτσι έλαβε επίσης επαίνους από έναν αξιωματούχο του ΠΟΥ που έχει δεσμούς με το Ινστιτούτο ιολογίας της Γουχάν για την απόρριψη θεωριών ότι ο ιός ήταν ανθρωπογενής.

Συκεκριμένα ο Πίτερ Ντασάκ, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που ταξίδεψε στην Κίνα για να διερευνήσει την προέλευση του ιού, έστειλε στον Φάουτσι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 18 Απριλίου 2020, στο οποίο τον ευχαρίστησε για την απόρριψη του ισχυρισμού ότι η Covid- 19 διέρρευσε από ένα εργαστήριο.

«Ήθελα απλώς να πω ένα προσωπικό ευχαριστώ εκ μέρους του προσωπικού μας και των συνεργατών μας, για το γεγονός ότι σταθήκατε δημόσια και δηλώσατε ότι τα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν τη φυσική προέλευση για την COVID-19 από διαρροή νυχτερίδας-ανθρώπου, και όχι μια διαρροή εργαστηρίου από το Ινστιτούτο ιολογίας του Γουχάν », έγραψε ο Ντασάκ. Πρόσθεσε ότι τα «γενναία» σχόλια του Φάουτσι προέρχονταν από μια «αξιόπιστη φωνή» και θα βοηθούσαν «να διαλύσουν τους μύθους που περιστρέφονται γύρω από την προέλευση του ιού».

Ο Φάουτσι απάντησε την επόμενη μέρα, γράφοντας: «Ευχαριστώ πολύ για το ευγενικό σας σημείωμα».

Ο Ντασάκ είναι επικεφαλής μιας οργάνωσης, της EcoHealth Alliance, η οποία παρείχε επιχορηγήσεις 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας στο ινστιτούτο Wuhan για να μελετήσει κορωνοϊους νυχτερίδων μεταξύ 2014 και 2019. Ήταν επίσης μέλος της ομάδας του ΠΟΥ που ταξίδεψε στην Wuhan για να διερευνήσει την προέλευση της Covid-19. Η έρευνα κατέληξε στο Μάρτιο ότι η θεωρία εργαστηριακής διαρροής ήταν πολύ απίθανη και ότι ήταν πιθανό, αλλά όχι βέβαιο, ότι η ασθένεια μεταδόθηκε στον άνθρωπο από ζώα. Πρόσφατα απέρριψε τις προτάσεις ότι ο ιός διέρρευσε από ένα εργαστήριο ως «θεωρίες συνωμοσίας».

Το e-mail του Ντασάκ αναφέρεται σε σχόλια που έκανε ο Φάουτσι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 17 Απριλίου, στο οποίο ρωτήθηκε για τις θεωρίες ότι ο Covid-19 μπορεί να προήλθε από το Ινστιτούτο ιολογίας της Wuhan. Ο Φάουτσι απάντησε στο ερώτημα αναφέροντας μια πρόσφατη μελέτη που διαπίστωσε ότι οι μεταλλάξεις του ιού είναι «απόλυτα συνεπείς με την μετάβαση ενός είδους από ένα ζώο σε έναν άνθρωπο».

Το Fox News δημοσίευσε μια αποκλειστική έκθεση στις 15 Απριλίου 2020, υποστηρίζοντας ότι πολλές πηγές πίστευαν ότι ο ιός προήλθε από το κινεζικό εργαστήριο. Ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης υποδείξει ότι πίστευε ότι ο ιός μπορεί να είναι ανθρωπογενής, λέγοντας εκείνη την εποχή ότι η θεωρία «φαίνεται να έχει νόημα» και ότι «πολλοί άνθρωποι το βλέπουν».

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21 Φεβρουαρίου 2020 στον Φάουτσι από έναν αναπληρωτή καθηγητή δερματολογίας του Ιατρικού Κολλεγίου Weill Cornell ο οποίος έγραψε: «Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να απελευθερωθεί ο ιός από ένα εργαστήριο στην Whuhan, την περιοχή της βιοτεχνολογίας της Κίνας».

O Φάουτσι προωθεί το e-mail σε έναν συνάδελφο και γράφει: «Παρακαλώ, χειριστείτε».

Επίσης σε ένα άλλο mail, o επιστήμονας Κρίστιαν Άντερσον είπε στον Φάουτσι ότι ο SARS-CoV-2 έχει «ασυνήθιστα χαρακτηριστικά» που «ενδεχομένως φαίνονται κατασκευασμένα».

Στο ίδιο e-mail σημειώνεται επίσης ότι το γονιδίωμα του SARS-CoV-2 εμφανίζεται «ασυμβίβαστο με τις προσδοκίες από την εξελικτική θεωρία».

Scientist Kristian Anderson told Fauci SARS-CoV-2 has “unusual features” that “potentially look engineered”.



Not long after this email, the scientists authored a piece insisting the virus was natural and Fauci said the same publicly. This is a massive cover-up.



(Buzzfeed FOIA) pic.twitter.com/BD3OUzgDzR