Στις φλόγες μεγάλο ξενοδοχείο της Μαδρίτης - Δείτε βίντεο από το σημείο

Φωτιά εκδηλώθηκε στο μεγάλο ξενοδοχείο Nuevo Madrid της Μαδρίτης.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου M-30 στην ισπανική πρωτεύουσα.

Πυροσβέστες και οχήματα από τουλάχιστον πέντε πυροσβεστικούς σταθμούς βρίσκονται στη σκηνή και επιχειρούν για την κατάσβεση, ανέφερε η La Vanguardia.



Fire Breaks Out on Upper Floor of Nuevo Madrid Hotel in Spanish Capital