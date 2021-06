Σερβία: Ισχυρές εκρήξεις σε εργοστάσιο πυρομαχικών - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους (Βίντεο)

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο εργοστάσιο πυρομαχικών Sloboda, συγκλονίζοντας την πόλη Τσάτσακ, 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βελιγραδίου, στη Σερβία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα, ωστόσο πληφορορίες κάνουν λόγο για έξι εγκλωβισμένους εργαζόμενους στο υπόγειο.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στη 01:30 σε χώρο αποθήκευσης. Ακολούθησαν πολλές άλλες. Σποραδικές εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται ως ακόμη και αυτή την ώρα στην περιοχή του εργοστασίου.

Όταν άρχισαν οι αλλεπάλληλες εκρήξεις, στο εργοστάσιο βρίσκονταν 60 εργαζόμενοι της τρίτης βάρδιας. Η διοίκηση του εργοστασίου διαβεβαίωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν με ασφάλεια τον χώρο. Ωστόσο –κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες– έξι εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμη στον χώρο, εγκλωβισμένοι σε υπόγειο χώρο όπου κατέφυγαν για να προστατευτούν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν φλόγες να φωτίζουν τη νύχτα, εν μέσω εκρήξεων από πυρομαχικά.

