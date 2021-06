Τουρκία: Γέμισε βλέννα η θάλασσα του Μαρμαρά - Φόβοι για ξέσπασμα χολέρας - Κατευθύνεται προς το Αιγαίο (Βίντεο και φωτό)

Συναγερμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η επέκταση της «θαλάσσιας βλέννας» που έχει δημιουργηθεί στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, συνιστώντας απειλή για τη θαλάσσια ζωή, αλλά και την αλιευτική βιομηχανία.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή, αλλά και η μόλυνση των υδάτων έχουν συμβάλει στον πολλαπλασιασμό της συγκεκριμένης οργανικής ύλης, η οποία περιέχει ευρεία ποικιλία μικροοργανισμών και μπορεί να «ανθίσει» όταν στο θαλασσινό νερό, υπάρχει ροή λυμάτων πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

«Η κατάσταση στη θάλασσα του Μαρμαρά είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών, συνέπεια των απορριμμάτων των νοικοκυριών και της μόλυνσης», περιγράφει στο πρακτορείο Reuters o σκηνοθέτης Ταχσίν Κεϊλάν, ο οποίος φτιάχνει ντοκιμαντέρ για τον αντίκτυπο της «θαλάσσιας βλέννας».

«Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι μην ρίχνουμε τα απόβλητά μας στη θάλασσα. Η φύση δεν το αξίζει αυτό», προσθέτει ο ίδιος.

Οι ειδικοί συνδέουν το φαινόμενο με την αύξηση των θερμοκρασιών της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με την απόρριψη ακατέργαστων λυμάτων στη θάλασσα.

Στο μεταξύ σε ανακοίνωσή της η EMARCEB (Ένωση Δήμων Αιγαίου και Μαρμαρά), που αποτελείται από 42 δήμους που βρέχονται από το Αιγαίο και τη Θάλασσα του Μαρμαρά, προειδοποίησε για την αυξανόμενη απειλή της θαλάσσιας βλέννας, ζητώντας στενότερη παρακολούθηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.

Η μολυσματική βλέννα στις ακτές του Μαρμαρά, που κολλάει στο ανθρώπινο σώμα και αφαιρείται δύσκολα, έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην αλιεία όσο και στον τουρισμό. Παράλληλα οδηγεί στον αφανισμό της ιχθυοπανίδας. Όπως λέει ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Τσανάκαλε Δρ. Αντνάν Αγιάζ, η περιοχή που επηρεάζεται από την βλέννα, ξεκινάει από τη θάλασσα του Μαρμαρά, βγαίνει από τα Δαρδανέλια και φτάνει έως τις ακτές της Τενέδου όπου διασκορπίζεται στη συνέχεια. Ο καθηγητής επισημαίνει ότι η κατεύθυνση είναι προς το Αιγαίο.

Οι επιστήμονες ζητούν εγρήγορση από το υπουργείο Υγείας και τις υγειονομικές υπηρεσίες, με συχνές αναλύσεις νερού προκειμένου να ελεγχθούν πιθανότητες μολυσματικών ασθενειών, όπως της χολέρας.

This #Sentinel2 image shows the 'Sea Snot' in The Sea of Marmara, Turkey🇹🇷#Marine mucilage is a mucus-like substance formed by excessive growth of phytoplankton in calm, warm and nutrient-rich waters.



More info 🔎https://t.co/ebXfH6Usqi pic.twitter.com/83vg531khB