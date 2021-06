Η Ευρώπη «κόβει τα φτερά» της Λευκορωσίας: Από τα μεσάνυχτα σε ισχύ οι αεροπορικές κυρώσεις

Οι πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκριναν σχέδιο για την απαγόρευση στις αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας να πετούν επάνω από τον εναέριο χώρο της Ενωσης ή να προσγειώνονται στα αεροδρόμιά της, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.

Η απόφαση θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, 01.00 ώρα Ελλάδος), περιορίζοντας μέχρι τις 14.00 ΩΚΕ τυχόν προβολή αντιρρήσεων από χώρες της ΕΕ, η οποία άλλωστε δεν αναμένεται, διευκρίνισε η μία πηγή.

Η απόφαση εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας σε απάντηση του εξαναγκασμού σε προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ για τη σύλληψη αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου που επέβαινε σε αυτό.

Ηδη αεροπορικές εταιρείες όπως οι Lufthansa, SAS, Air France, LOT, Finnair and airBaltic έχουν ανακοινώσει ότι σταματούν να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Η λευκορωσική αεροπορική εταιρεία Belavia πραγματοποιεί πτήσεις προς 20 ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ανάμεσά τους του Ελσίνκι, του Αμστερνταμ, του Μιλάνου, της Βαρσοβίας, του Βερολίνου, του Μονάχου, του Παρισιού, της Ρώμης και της Βιέννης.

Η εποπτεία της τήρησης της απαγόρευσης ανήκει στις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ, πολλές από τις οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, που μπορούν να επιστρατεύσουν πολεμικά αεροσκάφη για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο τους από ανεπιθύμητα αεροσκάφη.

Παράλληλα η ΕΕ συστήνει έντονα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν να πετούν πάνω από τη Λευκορωσία, κάτι όμως που δεν ισοδυναμεί με νομικά δεσμευτική απαγόρευση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Μαΐου αυστηρές κυρώσεις αποφάσισαν οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Λευκορωσίας και του καθεστώτος Λουκασένκο, στον απόηχο της σύλληψης του δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς την Κυριακή στο Μινσκ, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε, που πραγματοποιούσε την πτήση Αθήνα – Βίλνιους, εξαναγκάστηκε να προσγειωθεί στη λευκορωσική πρωτεύουσα.

Μεταξύ άλλων, στο ομόφωνο ψήφισμα των 27 αναφέρεται πως απαγορεύεται η χρήση του εναέριου χώρου της Ευρώπης αλλά και των αεροδρομίων από λευκορωσικούς αερομεταφορείς, ενώ καλεί τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές να αποφύγουν τις πτήσεις πάνω από τη Λευκορωσία.

Παράλληλα, το Συμβούλιο ζητά την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου, Ρόμάν Προτασέβιτς και της συντρόφου του.

Η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής είχε πρώτο θέμα τη Λευκορωσία. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ η συζήτηση θα διεξαχθεί χωρίς οι επικεφαλής των κρατών-μελών να έχουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές. Ειδικότερα, ο Μπάρεντ Λέιντς σημείωσε: «Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της συζήτησης για τη Λευκορωσία και για τη Ρωσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησε να διεξαχθεί η συζήτηση χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καταδικάζει απερίφραστα την αναγκαστική προσγείωση μιας πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας, στις 23 Μαΐου 2021, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών και την κράτηση των αρχών της Λευκορωσίας δημοσιογράφου Ρομάν Πρατάσεβιτς και Σόφια Σαπέγκα» αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων.

Επί της ουσίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

-Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του Ρομάν Πρατάσεβιτς και της Σοφία Σαπέγκα και η ελευθερία τους να εγγυηθεί

-Καλεί τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να ερευνήσει άμεσα το πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό

-Καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει λίστες προσώπων και φορέων το συντομότερο δυνατό βάσει των σχετικών κυρώσεων

-Καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα για την απαγόρευση της πτήσης εναέριου χώρου της ΕΕ από τις αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας και για την αποτροπή της πρόσβασης σε αερολιμένες της ΕΕ για πτήσεις που εκτελούν αυτές τις αεροπορικές εταιρείες .

