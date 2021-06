Λευκορωσία: Ο Προτασέβιτς ξεσπά σε κλάματα σε νέα συνέντευξη - «Δεν πιστεύω λέξη», λέει ο πατέρας του (Βίντεο)

Ο δημοσιογράφος Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος κρατείται στη Λευκορωσία, εμφανίστηκε χθες, Πέμπτη, το απόγευμα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ONT, εμφανώς αμήχανος και με δάκρυα στα μάτια ομολόγησε τον ρόλο του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε μια συνέντευξη, η οποία, όπως καταγγέλλουν η αντιπολίτευση, η οικογένειά του και υποστηρικτές του, διεξήχθη υπό την απειλή της βίας.

Στην τρίτη αυτή εμφάνισή του μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε αεροπλάνο της Ryanair στο Μινσκ με στόχο τη σύλληψή του από τις λευκορωσικές αρχές στις 23 Μαΐου, ο Προτασέβιτς παραδέχεται ότι σχεδίαζε την ανατροπή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο με τη διοργάνωση "εξεγέρσεων" και ανακαλεί παλαιότερες επικριτικές δηλώσεις εις βάρος του βετεράνου ηγέτη, τον οποίο μάλιστα εξαίρει.

Really uncomfortable to watch this. A battered Roman Protasevich appears on Belarusian state TV to praise autocrat Aleksandr Lukashenko, 10 days after the dissident blogger was taken off the Ryanair flight that was forced to land in Minsk. A volte-face that’s very hard to believe pic.twitter.com/escJriEtfX