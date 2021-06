Ισραήλ: Ποια είναι τα δίδυμα αδέλφια Ελ-Κουρντ που συνελήφθησαν -Έγινε viral το hashtag τους

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε σήμερα δύο προβεβλημένους παλαιστίνιους ακτιβιστές, οι οποίοι έχουν γίνει το πρόσωπο μια εκστρατείας για να σταματήσουν οι εκδιώξεις Παλαιστινίων από τα σπίτια τους σε μια εμβληματική συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Οι υποστηρικτές της Μούνα και του Μοχάμεντ Ελ-Κουρντ, που είναι δίδυμα αδέλφια, λένε ότι η σύλληψή τους εντάσσεται σε μια ευρύτερη ισραηλινή προσπάθεια να σταματήσουν οι αντιδράσεις για τις εκδιώξεις Παλαιστινίων από τα σπίτια τους στη συνοικία Σέιχ Τζάρα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, όπου εβραίοι έποικοι θέλουν να εγκατασταθούν στην κατοικία της οικογένειας Ελ-Κουρντ και σε άλλες με βάση μια απόφαση ισραηλινού δικαστηρίου.

Χωρίς να κατονομάσει την 23χρονη Μούνα Ελ-Κουρντ, μια εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσε ότι "η αστυνομία συνέλαβε με βάση δικαστική εντολή ύποπτο πρόσωπο 23 ετών που είναι κάτοικος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ με την υποψία της συμμετοχής σε συγκρούσεις, οι οποίες έλαβαν πρόσφατα χώρα στην Σέιχ Τζάρα".

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την νεαρή με χειροπέδες να συνοδεύεται νωρίς σήμερα το πρωί από ισραηλινούς αστυνομικούς έξω από το σπίτι της.

Η αστυνομία δεν σχολίασε άμεσα για τον δίδυμο αδελφό της, Μοχάμεντ, ο οποίος παρουσιάστηκε ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ έχοντας κλητευθεί.

