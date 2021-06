Σφοδρή καταιγίδα «έπνιξε» τη Ρώμη - Χείμαρρος σε νηπιαγωγείο την ώρα που κοιμόντουσαν 40 νήπια (Βίντεο)

Σφοδρή καταιγίδα «βούλιαξε» χθες τη Ρώμη. Μέσα σε περίπου μία ώρα έπεσαν 8 εκατοστά νερού, περίπου 3 φορές περισσότερο από την εκτίμηση της Πολιτικής Προστασίας, ενώ τοπικά είχε και χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, αποτέλεσμα αυτής της νεροποντής ήταν οι δρόμοι να μετατραπούν σε χείμαρρους, ειδικά στη Βόρεια Ρώμη, με την τοπική στάθμη του νερού να ξεπερνά το ενάμισι μέτρο.

Χαρακτηριστικό το περιστατικό του Corso Francia, οπου τα νερά ξεπέρασαν το ένα μέτρο και παρέσυραν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και κάδους απορριμμάτων στο πέρασμά τους.

Πολλά τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της καταιγίδας, αλλά το πιό σημαντικό αφορά έναν παιδικό σταθμό. Ένας ξαφνικός ποταμός νερού πλημμύρισε την αυλή και παρέσυρε την πόρτα του παιδικού σταθμού «Tenerezza» στην περιοχή Ponte Milvio, όπου περίπου 40 νήπια εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Το σχολείο μέσα σε λίγα λεπτά γέμισε νερά και τα παιδάκια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα απο τις 6 δασκάλες και από την πυροσβεστική σε ένα γειτονικό ξενοδοχείο. Είναι όλα καλά στην υγεία τους, αν και αναστατωμένα, και μόνο μία δασκάλα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι κατά την προσπάθειά της να κλείσει τις πόρτες.

