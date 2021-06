Ανησυχία για τη βλέννα στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Απειλεί και τη Μαύρη Θάλασσα (βίντεο)

Με γρήγορους ρυθμούς εξαπλώνεται η βλέννα που έχει εντοπιστεί στη Θάλασσα του Μαρμαρά και πλέον απειλεί και τη Μαύρη Θάλασσα.

Κατόπιν κλήσεων των ψαράδων που ενημέρωσαν σχετικά με τις μεγάλες ποσότητες βλέννας που συσσωρεύονται στα ύδατα στο λιμάνι Yalıköy στην παραλιακή πόλη Fatsa του Ordu, σύμφωνα με πληροφορίες από τη hurriyetdailynews, οι αρχές ξεκίνησαν προσπάθειες καθαρισμού των υδάτων στις 7 Ιουνίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό, η Μαύρη Θάλασσα μπορεί να δυσκολευτεί τις επόμενες ημέρες όπως η Θάλασσα του Μαρμαρά, εάν οι προφυλάξεις δεν ληφθούν εγκαίρως. «Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα δεν είναι χειρότερη από τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Αλλά, αν συνεχίσουμε να το μολύνουμε, σε τρία, πέντε, ή ίσως 30 χρόνια, θα βιώσουμε το ίδιο φαινόμενο στη Μαύρη Θάλασσα », δήλωσε ο Mehmet Aydın, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Ordu.

Αυτή η βλέννα προκύπτει από την υπερανάπτυξη μικροσκοπικών φυκών που ονομάζεται «φυτοπλαγκτόν». Το παχύρρευστο στρώμα που μοιάζει με βλέννα περιέχει μια ποικιλία μικροοργανισμών και προκαλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της ηρεμίας στη θάλασσα και της ρύπανσης.

Ο ειδικός σημείωσε ότι κατά τη φύτευση τσαγιού και ξηρών καρπών, ο φωσφόρος και το άζωτο χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα και ότι οι αυξημένες εισροές τους οδηγούν σε ευτροφισμό στα παράκτια ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, διαταράσσοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα.

«Τόσο η Θάλασσα του Μαρμαρά όσο και η Μαύρη Θάλασσα είναι εσωτερικές θάλασσες. Αυτά τα λιπάσματα θα έχουν αποτελέσματα σε τρία, πέντε ή ίσως 30 χρόνια . Δυστυχώς, όλες οι επαρχίες της περιοχής αποστραγγίζουν τα απόβλητα ή τα λύματα τους στη θάλασσα. Πρέπει να κατασκευάσουμε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας το συντομότερο δυνατό», εξήγησε, προειδοποιώντας και για τη μείωση του πληθυσμού των ψαριών στη Μαύρη Θάλασσα.

Marine mucilage - otherwise known as 'sea snot' - has been affecting many bays and harbours along the Sea of Marmara in Turkey.



