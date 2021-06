Η σύνοδος κορυφής των G7 ενέκρινε το σχέδιο για το παγκόσμιο εταιρικό φόρο 15%

Στη σύνοδο κορυφής των G7, των επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου, που διεξάγεται στη Βρετανία συμφωνήθηκε να υιοθετηθεί η πρόταση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα ελάχιστος φορολογικός συντελεστής τουλάχιστον 15% για τις επιχειρήσεις, ενημέρωσε μέσω Twitter χθες Παρασκευή ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ Σάλιβαν.

G7 leaders will endorse @POTUS proposal for at least a 15% global minimum tax. America is rallying the world to make big multinational corporations pay their fair share so we can invest in our middle class at home.