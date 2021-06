BBC: Ζητά συγγνώμη για τα πλάνα με τον Έρικσεν μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε

Το BBC, όπως και πάρα πολλά κανάλια διεθνώς, δέχτηκε σκληρή κριτική για το γεγονός πως προέβαλε τον Κριστιάν Έρικσεν, όταν εκείνος βρισκόταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο τηλεοπτικός σταθμός να απολογηθεί για το συγκεκριμένο περιστατικό, τονίζοντας ωστόσο πως η κάλυψη δε γινόταν από δικές του κάμερες, αλλά από αυτές της UEFA.

«Απολογούμαστε σε όλους όσοι αναστατώθηκαν από τις εικόνες που μεταδόθηκαν. Η κάλυψη μέσα από το στάδιο ελέγχεται από την UEFA και μόλις το παιχνίδι διακόπηκε σταματήσαμε τη μετάδοση στον αέρα το συντομότερο δυνατό» ανέφερε στην απολογία του το βρετανικό δίκτυο.

Τοποθέτηση μέσω Twitter έκανε και ο Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος είναι και παρουσιαστής σε εκπομπή του καναλιού, λέγοντας τα εξής:

«Κατανοώ ότι κάποιοι αναστατώθηκαν από τις εικόνες που προβλήθηκαν, όπως κι εμείς. Προφανώς όμως ήταν τα πλάνα από τη μετάδοση που έχει αναλάβει η UEFA και δεν ήταν στον έλεγχό μας. Έπρεπε να είχαν μείνει σε ένα ευρύτερο πλάνο του γηπέδου. Ζητάμε συγγνώμη. Στα 25 χρόνια που κάνω αυτήν τη δουλειά ήταν η πιο δύσκολη, δυσάρεστη και φορτισμένη στιγμή μου στον αέρα».

We will be back on air at 7.25 on @bbcone. I understand some of you would have been upset with some of the images shown (we were too). Obviously these were the host pictures and out of our control. They should have stayed on a wide of the stadium. Apologies.