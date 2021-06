Ξέφυγε εντελώς ο σύμβουλος του Ερντογάν: Απειλεί με νέα Μικρασιατική καταστροφή - «"Κεφάλας" ο Μητσοτάκης τον πατέρα του τον έσωσε Τούρκος»

Λίγες μόνο ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Μεσούτ Χακί Τζασίν επιχειρεί να δυναμιτίσει το κλίμα με άκρως προσβλητικά σχόλια κατά των Ελλήνων.

Ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε μια προκλητική συνέντευξή του στο CNN Turk απειλεί τους Έλληνες πως θα «πνιγούν» και πάλι, όπως το 1922 στη Σμύρνη, ενώ αναφέρεται με προσβλητικά σχόλια κατά του Ελληνα Πρωθυπουργού λέγοντας τον «Μητσο κεφάλα».

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση παραφροσύνης ο Τζασίν ανέφερε: «Η Τουρκία είναι πλήρως έτοιμη και περιμένει στα χαρακώματα. Είμαστε υπομονετικοί και δεν κοιμόμαστε» αναφερόμενος στις στρατιωτικές και γεωπολιτικές συμμαχίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό. Το μένος του συμβούλου του Ερντογάν, στρέφεται κυρίως κατά των ΗΠΑ για τη συνεργασία που αναπτύσσουν με την Ελλάδα, «μπλέκοντας» στην παραφροσύνη του, τον Μουσταφά Κεμάλ, τη Σμύρνη και την Μικρασιατική Καταστροφή.

Δείτε το βίντεο:

Nice, positive messages to NATO allies ahead of Brussels @NATO leaders' summit. Turkish President #Erdogan's advisor Hakki Casin vows to drown Greek troops in Aegean waters if #Greece does not behave. pic.twitter.com/TRgq5FUK8b