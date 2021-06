Μπάιντεν για Βασίλισσα Ελισάβετ: «Μου θύμισε τη μητέρα μου»

Το κατώφλι του Κάστρου Ουίνδσορ πέρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Τον πρόεδρο των ΗΠΑ υποδέχτηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ, κατά την διάρκεια του ταξιδιού του στη Βρετανία, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των G7 που ολοκλήρωσε χθες τις εργασίες της.

Ο 78χρονος αμερικανός πρόεδρος απόλαυσε το παραδοσιακό τσάι με τη μονάρχη, ενω μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε πόσο εντύπωση του έκανε η ευγένειά της και γενικότερα η συμπεριφορά της. Μάλιστα δεν δίστασε να την παρομοιάσει με την μητέρα του λέγοντας χαρακτηριστικά «η εμφάνισή της και η γενναιοδωρία της μου ξύπνησαν μνήμες από τη μητέρα μου».

Watch: President Biden and the first lady, Dr. Jill Biden, met with Queen Elizabeth II at Windsor Castle on Sunday. https://t.co/X0GkV9VvcL pic.twitter.com/MBdBYLWpYp