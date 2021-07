Κορωνοϊός - ΕΕ: Ενεργοποιεί σύμβαση με τη Moderna για επιπλέον 150 εκατ. δόσεις το 2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση της δεύτερης σύμβασης με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna για την ενεργοποίηση, εξ ονόματος όλων των κρατών μελών της ΕΕ, 150 εκατομμυρίων πρόσθετων δόσεων το 2022.

Η αναθεωρημένη σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς εμβολίων προσαρμοσμένων στις παραλλαγές του ιού, καθώς και εμβόλια για παιδιατρική χρήση και αναμνηστικά εμβόλια. Χάρη στην καθιερωμένη συνεργασία με την εταιρεία, η σύμβαση εγγυάται επίσης την έγκαιρη παράδοση από το τρίτο τρίμηνο του 2021 έως το τέλος του 2022 και τη δυνατότητα προσαρμογής της στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους ανάλογα με την επιδημιολογική τους κατάσταση. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μεταπωλούν ή να χορηγούν δόσεις σε χώρες που έχουν ανάγκη εκτός της ΕΕ ή μέσω της διευκόλυνσης COVAX, συμβάλλοντας σε μια παγκόσμια και δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανέφερε: «Εξασφαλίζουμε 150 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις εμβολίων. Και εξασφαλίζουμε ένα συμβόλαιο για την ευελιξία που χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε μια νέα γενιά προσαρμοσμένων εμβολίων COVID-19

, τα οποία είναι αποτελεσματικά έναντι παραλλαγών. Αυτό θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε τους πολίτες από νέες παραλλαγές του ιού».

