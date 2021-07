Ένταση στη Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό πολεμικό έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά βρετανικού πλοίου

Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον του αντιτορπιλικού του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού HMS Defender, το οποίο, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, παραβίασε τα θαλάσσια σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα.

Μαζί με τους ναυτικούς ελιγμούς, ένα ρωσικό αεροσκάφος Su-24M πραγματοποίησε προειδοποιητική βομβιστική επίθεση στο βρετανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Στις 11:52 π.μ. στις 23 Ιουνίου, πλοίο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, που επιχειρούσε στο βορειοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, παραβίασε τα σύνορα και εισήλθε τρία χιλιόμετρα στα ρωσικά χωρικά ύδατα στην περιοχή του Cape Fiolent» σημειώνεται, ειδικότερα, σε ανακοίνωση του υπουργείου.

«Το αντιτορπιλικό προειδοποιήθηκε ότι θα γίνει χρήση όπλων, έναν παραβίαζε τα σύνορα της Ρωσίας. Δεν αντέδρασε στην προειδοποίηση», αναφέρει επίσης το πρακτορείο Interfax.

Το βρετανικό πλοίο αποχώρησε από την περιοχή στις 12:23 (τοπική ώρα) ύστερα από τις συντονισμένες ενέργειες του στόλου Μαύρης Θάλασσας, αλλά και των συνοριακών δυνάμεων της FSB.

