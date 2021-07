«Πολεμικά παιχνίδια» στη Μαύρη Θάλασσα: Τι απαντά στους Ρώσους το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας, σύμφωνα με τους οποίους Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον του αντιτορπιλικού του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού HMS Defender, το οποίο, καθώς παραβίαζε τα θαλάσσια σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Υπουργείο διευκρινίζει μέσα από το twitter ότι το αντιτορπιλικό του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού HMS Defender, πραγματοποιούσε ένα «αθώο πέρασμα μέσα από τα Ουκρανικά εθνικά ύδατα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.