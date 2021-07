Πανικός στο Μαϊάμι: Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο - Τουλάχιστον ένας νεκρός, φόβοι για περισσότερους (Βίντεο)

Πανικός επικρατεί στο Μαϊάμι, ύστερα από την κατάρρευση μέρους κτιρίου 12 ορόφων στο Μαϊάμι Μπιτς, στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ, με τις αρχές που ψάχνουν στα χαλάσματα να εκφράζουν φόβους για πολλά θύματα.

Αν και έως τώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θανάτους και τραυματισμούς από την κατάρρευση του κτιρίου στην πόλη Σερφσάιντ, στο βόρειο τμήμα του Μαϊάμι Μπιτς, το ABC News μετέδωσε ότι 8 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με το CBS τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Νωρίτερα, είχε απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια ένα αγόρι.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε «στο σημείο όπου κτίριο κατέρρευσε μερικώς κοντά στην οδό 88 και τη λεωφόρο Collins», σύμφωνα με ένα σχετικό tweet.

Από το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφορεί στα social media, ένα μέρος του κτιρίου φαίνεται να έχει καταρρεύσει, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή η αιτία της κατάρρευσης. Το κτίριο ανήκει στο συγκρότημα Champlain Towers που βρίσκονται στην Collins Avenue.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, περισσότερες από 80 μονάδες διάσωσης είναι στο σημείο, ενώ έχουν κληθεί ενισχύσεις και από άλλους τοπικούς σταθμούς. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί αναφέρουν ότι ήδη έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν κάποιους από τα συντρίμμια.

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

Το κτίριο δώδεκα ορόφων κτίστηκε το 1981 και πρόκειται για ένα συγκρότημα 136 μοντέρνων κατοικιών, σύμφωνα με το Miami Real Estate Trends.