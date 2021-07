Κατάρρευση κτιρίου στο Μαϊάμι: Τρεις νεκροί - Αγωνιώδεις έρευνες με σκυλιά και σόναρ για τους δεκάδες αγνοούμενους (Βίντεο)

Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν καμιά πληροφορία την Πέμπτη για την τύχη 99 ανθρώπων, το τμήμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οποίοι κατέρρευσε κοντά στο Μαϊάμι, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και την εφημερίδα Miami Herald, τρεις άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως έχασαν τη ζωή τους, 12 τραυματίστηκαν – οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση – και 99 αγνοούνται.

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30. Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, έχουν διασωθεί ως εδώ 35 άνθρωποι. Η διάσωση ενός μικρού αγοριού καταγράφηκε σε βίντεο.

Αυτό που έγινε στην πολυκατοικία «είναι αδιανόητο», είπε η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, επικεφαλής των αρχών της κομητείας, μιλώντας για «φρικτό εφιάλτη».

Δείτε τη στιγμή της κατάρρευσης:

Το κτίριο, πολύ κοντά στη θάλασσα, είχε οικοδομηθεί το 1981 και είχε 136 διαμερίσματα. Στο τμήμα του που κατέρρευσε – από ακόμη αδιευκρίνιστα αίτια – βρίσκονταν τα 55 από αυτά τα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με την κυρία Λιβάιν Κάβα, «102 άνθρωποι εντοπίστηκαν (...) και είναι ασφαλείς», αλλά «δεν έχουμε ακόμη κανένα νέο για τουλάχιστον 99» ανθρώπους.

