Απόδραση... αγελάδων από σφαγείο - Παρέμβαση διάσημης τραγουδοποιού για να δοθεί χάρη στην τελευταία που βρέθηκε

Η τελευταία αγελάδα που παρέμενε αγνοούμενη μετά την απόδρασή της από σφαγείο, μαζί με άλλες περίπου 40, βρέθηκε χθες Πέμπτη, πάντως θα της δοθεί χάρη μετά την παρέμβαση μιας διασημότητας, της τραγουδοποιού και συνθέτριας Νταϊάν Ουόρεν, η οποία ανέλαβε πρωτοβουλία για να σωθεί η ζωή της.

Οι αγελάδες προκάλεσαν συγκίνηση όταν το βράδυ της Τρίτης το έσκασαν από σφαγείο όπου θα τέλειωναν οι ημέρες τους, πάντως μάλλον όχι στους βοηθούς σερίφη και στους έφιππους αστυνομικούς που αναγκάστηκαν να επιδοθούν σ’ ένα μακρύ... ροντέο στο Πίκο Ριβέρα, κοινότητα ανατολικά του Λος Άντζελες, για να τις μαζέψουν.

UPDATE: The city of Pico Rivera reports that an "award-winning songwriter" has come forward to spare the life of the escaped cow which was found Thursday morning. The songwriter will pay for the cow to live in an animal sanctuary, the city said. https://t.co/vBEjtW9AAB pic.twitter.com/Y5AvCgAfmd