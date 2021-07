Φονικός ανεμοστρόβιλος στην Τσεχία: Νεκροί και τεράστιες καταστροφές - Ανατριχιαστικά βίντεο

Ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε χθες τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένας ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια στην νοτιοανατολική Τσεχία, σύμφωνα με διασώστες.

"Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν θύματα, αλλά δεν μπορώ να σας πω τον ακριβή αριθμό", δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών Εντβίκα Κροπακόβα.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm