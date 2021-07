Σάλος στη Βρετανία - Σε ερωτικό σκάνδαλο ο Χάνκοκ - Στη φόρα φωτογραφίες με την ερωμένη του - «Ουδέν σχόλιο» από τον υπουργό

Σάλος προκλήθηκε στη Βρετανία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Sun και δείχνουν τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ σε τρυφερά ενσταντανέ με την στενή συνεργάτιδά του και σύμβουλό του Τζίνα Κολαντάντζελο.

Ο Χάνκοκ που προ ημερών είχε δεχθεί τα... γαλλικά του Μπόρις Τζόνσον για τη διαχείριση της πανδημίας, αυτή τη φορά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τις προσωπικές επαφές του.

Παντρεμένος επί 15 χρόνια με την Μάρθα Χόιερ Μίλαρ με την οποία έχουν τρία παιδιά, ο 42χρονος υπουργός Υγείας πιάστηκε από τον φωτογραφικό φακό να αγκαλιάζει και να φιλά την 43χρονη σύμβουλό του στο βουλευτικό γραφείο του, δίπλα στο βρετανικό κοινοβούλιο, στις 6 Μαΐου.

ΦΩΤΟ: Η σύζυγος του Χάνκοκ

Οι ανώνυμοι πληροφοριοδότες, που κυκλοφόρησαν τη φωτογραφία, παραδέχτηκαν στη The Sun πως «ήταν σοκαριστικό το γεγονός της εξωσυζυγικής σχέσης του Χάνκοκ, εν μέσω πανδημίας, με μια σύμβουλό του, για την πρόσληψη της οποίας δαπανήθηκε δημόσιο χρήμα». Ίδιες πηγές προσθέτουν, πάντως, πως το παράνομο ζευγαράκι έχει εντοπιστεί κι άλλες φορές σε στενές επαφές. «Προσπάθησαν να το κρατήσουν κρυφό, αλλά όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα σε ένα κτήριο σαν και αυτό».

EXCLUSIVE on today's front page: Shocking evidence of Matt Hancock's secret affair with closest aide caught on camera https://t.co/bImEbaIfGL pic.twitter.com/01SXiCIbG7