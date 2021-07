Αερόστατο συνετρίβη σε συνοικία του Αλμπουκέρκι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν

Ένα αερόστατο συνετρίβη σε μια συνοικία του Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστεί σοβαρά άλλος ένας.

Ο πιλότος του αερόστατου είναι μεταξύ των νεκρών, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το αερόστατο φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τον άνεμο, χτύπησε σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Το καλάθι του έπεσε σε έναν δρόμο της συνοικίας Γουέστ Σάιντ, κοντά σε ένα φαρμακείο, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σάνπορτ του Αλμπουκέρκι.

Το μπαλόνι χωρίστηκε από το καλάθι μετά τη συντριβή και κατέληξε σε άλλο σημείο.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 40 έως 60 ετών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος.

Οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν στην αστυνομία ότι είδαν το αερόστατο να χτυπάει σε ένα καλώδιο ρεύματος γύρω στις 7 το πρωί. «Γνωρίζουμε εκ πείρας εδώ στο Αλμπουκέρκι ότι μερικές φορές οι ριπές του ανέμου ή άλλα πράγματα δυσκολεύουν τη διακυβέρνηση των αερόστατων», είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Γκίλμπερτ Γκαλέγκος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Albuquerque Journal, μετά το δυστύχημα σημειώθηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε 13.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

4 people were killed and 1 person was critically injured when a hot air balloon crashed into power lines in Albuquerque, New Mexico Saturday pic.twitter.com/TbPPcSRP20