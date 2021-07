Συναγερμός στο Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε σταθμό του μετρό - Βίντεο σοκ

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει υψωθεί στο νότιο Λονδίνο, όπου μια φωτιά ξέσπασε στον σταθμό του μετρό Elephant and Castle σήμερα το απόγευμα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε πως 10 πυροσβεστικά οχήματα και 70 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς, εξαιτίας της οποίας δρομολόγια τρένων χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία.

Οι αρχές «έκλεισαν δρόμους και συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες», σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

«Ο καπνός ακόμη βγαίνει, η περιοχή κάτω από τον σταθμό αποκαλείται Little Columbia και υπάρχουν πολλά μικρά μαγαζιά, τα οποία έχουν καλυφθεί από τον καπνό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Η Daily Mail κάνει λόγο για έκρηξη και «γιγάντια μπάλα φωτιάς» στον σταθμό του μετρό στο Λονδίνο.

