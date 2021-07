Κατάρρευση κτιρίου στο Μαϊάμι: Ανασύρθηκε το 11ο θύμα - Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες

Άλλο ένα πτώμα ανασύρθηκε τη Δευτέρα από τα συντρίμμια 12ώρης πολυκατοικίας που κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές της περασμένης Πέμπτης στο Σέρφσαϊντ, δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής έφθασε τους τουλάχιστον 11 νεκρούς, ενώ περίπου 150 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

FLORIDA CONDO COLLAPSE: As rescue crews enter their fifth day of searching for survivors, past emails reveal concerns about the structure. ABC’s Faith Abubey has more on the building’s history and the new specialists being sent to help. pic.twitter.com/ESJIpITtFu