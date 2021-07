Μαϊάμι: Αυξάνονται οι νεκροί, στους 149 οι αγνοούμενοι- Στον τόπο της τραγωδίας την Πέμπτη ο Μπάιντεν

Έξι ημέρες ερευνών, δώδεκα νεκροί, 149 άνθρωποι ακόμη αγνοούμενοι. Και ερωτήματα, ολοένα πιο πιεστικά, για τα αίτια της φονικής κατάρρευσης πολυκατοικίας στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντας, όπου αναμένεται αύριο Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, ο αρχηγός του κράτους έχει σκοπό να ευχαριστήσει τις ομάδες έρευνας και διάσωσης «οι οποίες εργάζονται αδιάκοπα» και «να συναντηθεί με τις οικογένειες που αναγκάστηκαν να υποστούν αυτή την φρικτή τραγωδία», εξήγησε η εκπρόσωπός του, η Τζεν Ψάκι.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια του κτιρίου και άλλοι 149 εξακολουθούν να αγνοούνται, ενημέρωσε χθες βράδυ η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα.

