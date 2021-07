Καναδάς: Δεκάδες νεκροί από το κύμα καύσωνα - Ιστορικό ρεκόρ με 49,5 βαθμούς Κελσίου - Ακυρώθηκαν οι εμβολιασμοί

Δεκάδες ξαφνικοί θάνατοι σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα στην περιοχή του Βανκούβερ, στον δυτικό Καναδά, γεγονός που οφειλόταν άμεσα, σύμφωνα με τις αρχές, στο κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία έφθασε τους 49,5 βαθμούς Κελσίου χθες Τρίτη, σε επίπεδο ρεκόρ στη χώρα της βόρειας Αμερικής.

Η βασιλική χωροφυλακή του Καναδά (GRC, η ομοσπονδιακή αστυνομία) και η αστυνομία του Βανκούβερ ενημέρωσαν με χωριστές ανακοινώσεις τους ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 134 ξαφνικοί θάνατοι από την Παρασκευή στην περιοχή της καναδικής μητρόπολης στις ακτές στον Ειρηνικό, που έχει πιαστεί στην αρπάγη ιστορικού κύματος καύσωνα, όπως και οι δυτικές ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

I didn't think it was possible, not in my lifetime anyway.



+49.6°C in Canada 🇨🇦 That is 121°F!



This is the story of the Canadian heat record that was crushed on 3 consecutive days by an unfathomable margin of +4.6°C (+8°F).



This moment will be talked about for centuries. pic.twitter.com/Ogkn5KQKBM