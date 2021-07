Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: Τραγικός επίλογος για τον 21χρονο Έλληνα, ανασύρθηκε νεκρός - Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του

Νεκρός εντοπίστηκε, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 21χρονος Έλληνας φοιτητής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, που βρισκόταν μέσα στην πολυώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε ξαφνικά στο Μαϊάμι. Εν τω μεταξύ, επισήμως οι νεκροί ανέρχονται σε 18, ενώ τα συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή στα συντρίμμια, προκειμένου να εντοπίσουν τους περίπου 140 αγνοούμενους. Ωστόσο, μιας και έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα από τη μοιραία νύχτα, οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται...

Συνολικά, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά τις τελευταίες ώρες, στον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσα στα οποία και δύο παιδιά, η 10χρονη Λουσία Γκουάρα και η 4χρονη Έμα Γκουάρα, δυο αδελφούλες που έφυγαν μαζί από τη ζωή. Η τέταρτη σορός που ανασύρθηκε άνηκε σε έναν 42χρονο άνδρα.

«Ο γιός μου ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος άτομο που γνώριζα και το καλύτερο κομμάτι της ημέρας μου. Είχαμε τόσα πλάνα για το μέλλον» δήλωσε η μητέρα του Τίνα Γιαννιτσόπουλος μιλώντας στο NBC μετά την τραγική ενημέρωση που είχε από τους πυροσβέστες.

Όπως περιγράφει το NBC, η ίδια πριν να ενημερωθεί από τις αρχές έβγαλε μια μεγάλη κραυγή για το παιδί της και χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να συνέλθει. «Είμαι περήφανη για σένα Ανδρέα. Σε ευχαριστώ που ήσουν το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Ξέρω ότι όλοι θα το πουν αυτό αλλά ήταν πραγματικά ένα χρυσό παιδί» πρόσθεσε η μητέρα του άτυχου φοιτητή.

Ο άτυχος 21χρονος θα αποφοιτούσε από το πανεπιστήμιο του Νάσβιλ και θα χρησιμοποιούσε το πτυχίο του στα οικονομικά για να στηρίξει την οικογένειά του.

Επίσης, ήταν και αθλητής του στίβου με τον πρώην προπονητή του να λέει ότι «ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής, πάντα χαμογελαστός και πάντα στην πρώτη γραμμή».

Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος είχε ταξιδέψει στο Μαϊάμι για να επισκεφθεί τον νονό του και αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι του στην περιοχή τον τελευταίο μήνα.

Τις προηγούμενες ημέρες συγγενείς και φίλοι του άτυχου 21χρονου συγκεντρώνονταν έξω από το κτήριο και φώναζαν το όνομά του ελπίζοντας ότι θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικίας μπροστά στη θάλασσα στη Φλόριντα, ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 18 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, ενώ πάνω από 140 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη και η ελπίδα πως θα βρεθούν επιζήσαντες αργοσβήνει κάθε ώρα και κάθε ημέρα που περνάει.

CREWS REMOVE CONCRETE: Urban Search and Rescue Florida Task Force-3 working at building collapse site in Florida. Hillsborough County Fire Rescue shared a video of the team doing "heavy rigging" as crews work to remove large pieces of concrete from the rubble pile this week. #8NN pic.twitter.com/96YOC8yVID