Τρόμος στην Ολλανδία: F-16 συνετρίβη σε κτίριο – Εκτινάχθηκε ο πιλότος (φωτό, βίντεο)

Σε κτίριο βάσης στην Ολλανδία συνετρίβη ένα F-16 της πολεμικής αεροπορίας του Βελγίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Το ατύχημα συνέβη κατά την έναρξη αποστολής, κατά την οποία το F-16 ετοιμαζόταν για απογείωση από τη βάση Leeuwarden της Ολλανδίας με προορισμό μια άλλη βάση σε απόσταση περίπου 180 χλμ., όταν ο πιλότος έχασε τον έλεγχο και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα.

Twee mensen zijn gewond geraakt bij het incident op de vliegbasis in Leeuwarden. De piloot van een F-16 moest de schietstoel gebruiken. Het toestel is vervolgens in een pand gereden. https://t.co/HbZcLGM54H

Εκτός ελέγχου το F-16 κύλησε στον διάδρομο προτού πέσει πάνω σε κτίριο. Ευτυχώς δεν ακολούθησε έκρηξη ή πυρκαγιά. Ο πιλότος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής μαζί με άλλο ένα άτομο, που βρισκόταν στο κτίριο πάνω στο οποίο έπεσε το μαχητικό.

Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί το προκάλεσε το ατύχημα, ενώ εμπειρογνώμονες της αρμόδιας Αρχής της Ολλανδίας διερευνούν το συμβάν.

New photos show Belgian F-16 collided with airport building at Leeuwarden air base as pilot ejected. 2 people injured during the incident. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/cHl9EeWtYg